رئيس الوزراء يوافق على إنشاء مصلحة للطب الشرعي بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان السابق، على اعتماد مساحة 10 أفدنة بمنطقة شرق المقابر، جنوب الدائري الإقليمي شمال مدينة بدر، لإقامة مشروع مجمع مركزي للتشريح " مصلحة الطب الشرعي". ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، صباح الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على إنشاء مصلحة للطب الشرعي تابعة لوزارة العدل بشمال مدينة بدر. وجاء نص القرار:

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