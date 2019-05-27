السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: أعلنت السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الاثنين، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير. وحسب بيان الهيئة، جاءت التأخيرات والتهديات كالتالي: أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات ٤٠ دقيقة ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي: - القاهرة / أسيوط ٣٥ دقيقة Advertisements - أسيوط / أسوان ٣٥ دقيقة ثالثًا: خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات ٤٥ دقيقة رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات ٢٥ دقيقة وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين .

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