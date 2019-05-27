ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بالإسكندرية.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام شخصين (سبق اتهامهما في قضيتي ضرب)، بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما 4 فرد محلي و13 طلقة من ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام - 900 جرام من مخدر الأفيون.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.