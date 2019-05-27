أمن الجيزة: ضبط 1520 مخالفة متنوعة في 10 مناطق خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الدقي، الأهرام، العمرانية، جنوب الجيزة، بولاق الدكرور، العجوزة، شمال الجيزة، أول أكتوبر، المنطقة الأثرية، الهرم، بالتنسيق مع الأحياء، ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات، والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية، وضبط الكافيتريات، والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد الخدرة.

وحققت الحملات العديد من النتائج الإيجابية خلال ال24 ساعة المنقضية حيث تم ضبط 50 سيخ حديد - 14 ثلاجة – 12 طقطوقة – 22 ثلاجة – 464 كرسي – 74 ترابيزة – 14 أسطوانة غاز – 35 ميزان – 60 لوح خشب – 25 قلب شيشة – 14 عربة يد – 15 شمسية – 10 فرش لبيع الخردوات – 7 تروسيكل – 11 مانيكان ملابس – 5 مروحة – 12 تروللي – 9 برويطة – 6 مدرج لبيع الفاكهة – 12 بنك خشب – 3 ونش – 7 تراك قماش – 56 محضر اشغال طريق – 4 سلم حديد – 3 مبرد مياه – 7 مروحة – 3 قرار غلق – 130 لافته إعلانية – 10 إزالة عشة – 7 برميل – 9 جنط حديد – 12 قفص بلاستيك – 11 حامل حديد – 5 فاترينة – 11 دكة خشب – 2 سماعة صب – 30 اوتاد وسلاسل حديدية – 15 محضر اعلان – 20 محضر تنظيم – الإجمالي 1520).

تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتوالت النيابة العامة التحقيقات.