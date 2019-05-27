انت الان تتابع شيخ الأزهر: قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن قوامة الرجل على المرأة ليست مطلقة على كل ما تمتلكه المرأة أو بعضه، لكنها موكلة للزوج فيما يخص الأسرة التي تشبه السفينة، تتعرض لأمواج وصعوبات، فلا بد لها من ربان يتولى قيادتها ويعبر بها إلى بر الأمان، هكذا الأسرة قد تتعرض لبعض الصعوبات، وحينئذ تأتى الشرائع لتصف العلاج بوجوب قوامة الزوج فيما يخص شؤون الأسرة. وأوضح شيخ الأزهر، فى برنامجه الرمضانى، اليوم، المقصود بلفظ القوامة فى قول الله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ".
وأشار إلى أنه هو تكليف الزوج بالقيام على زوجته من حيث رعاية شؤونها وحمايتها وأن يتولى أمرها، مشيرًا إلى أن القوامة هي أفضلية الصلاحية والقيادة، وليست أفضلية النوع ولا الجنس ولا الذكاء إلى آخره. وأكد أن مفهوم القوامة فى الوقت الحالى يفهم بشكل خاطئ على أنها ألفاظ عتيقة وقديمة، ليس فى مضمونها إلا احتقار
وأشار إلى أنه هو تكليف الزوج بالقيام على زوجته من حيث رعاية شؤونها وحمايتها وأن يتولى أمرها، مشيرًا إلى أن القوامة هي أفضلية الصلاحية والقيادة، وليست أفضلية النوع ولا الجنس ولا الذكاء إلى آخره.
وأكد أن مفهوم القوامة فى الوقت الحالى يفهم بشكل خاطئ على أنها ألفاظ عتيقة وقديمة، ليس فى مضمونها إلا احتقار المرأة والتقليل من شأنها، لافتًا إلى ما ذكره المتنبى أن الناس فهمت ألفاظًا من القرآن الكريم فهمًا سقيمًا، ومن بين هذه الألفاظ لفظ القوامة.
واختتم حديثه بأن ولاية الزوج على زوجته ليست ولاية تعسف ولا استعباد إنما حماية ورعاية، مشيرًا إلى أن ولاية التأديب التى أقرها القرآن للزوج مشروطة بتعرض الأسرة للهلاك والدمار.
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