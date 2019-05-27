تعرف على دعاء اليوم الثانى والعشرين من رمضان وثوابه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مجموعة من الأدعية المستحبة فى شهر رمضان المبارك، والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين، بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، حيث أكد النبى "صلى الله عليه وسلم" على أهمية الدعاء فى كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من أجر عظيم.ـ دعاء اليوم الثانى والعشرين من رمضان
وإليكم دعاء اليوم الثانى والعشرين من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي فِيهِ أَبْوَابَ فَضْلِكَ، وَأَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْضَاتِكَ، وَأَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُوحَةَ جَنَّاتِكَ، يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ".ـ ثواب دعاء اليوم الثانى والعشرين من رمضان
ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ هَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْأَلَةَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ، وَثَبَّتَهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ".
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