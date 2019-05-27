الموافقة على تصدير 225 ألف شتلة فاكهة لـ3 دول خلال أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، إن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، إنه تم الموافقة على تصدير 225 ألف و800 شتلة من الفاكهة والفراولة، لدول البحرين والهند، وكينيا تنطبق على عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية خلال أسبوع.
وأضاف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل لـ ”الخليج 365”، على نسخة منه أن من بين الموافقات تصدير 1800 شتلة فاكهة من أصناف مانجو كيت وسكرى وبرتقال بلدى وفولكاماريانا ويوسفى وقشطة بلدى، بالإضافة إلى موافقة معهد بحوث البساتين على تصدير 24 ألف شتلة فراولة مبردة منتخب إلى الهند، بالإضافة إلى الموافقة تصدير 200 ألف شتلة من الفراولة المبردة إلى الهند، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحية.
وتابع التقرير، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.
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