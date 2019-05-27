شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور على دائرى مدينة نصر بعد إصابة سيدة فى حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت سيدة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق الدائرى، مما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه مدينة نصر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.