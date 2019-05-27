شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد:طقس اليوم معتدل على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 20 33

شبين الكوم 20 32

طنطا 18 31

دمنهور 16 30

الإسكندرية 14 28

بلطيم 20 28

مطروح 16 26

السلوم 18 35

سيوة 19 38

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

الزقازيق 19 32

الإسماعيلية 18 33

السويس 18 33

العريش 19 26

رفح 19 26

رأس سدر 26 34

نخل 16 34

نويبع 26 33

طابا 24 33

كاترين 18 34

الطور 24 30

شرم الشيخ 27 39

الغردقة 27 40

مرسى علم 26 39

الفيوم 21 36

بنى سويف 22 36

المنيا 21 38

أسيوط 23 39

سوهاج 24 40

قنا 25 42

الأقصر 28 44

أسوان 30 44

أبوسمبل 31 43

الوادى الجديد 28 42

شلاتين 26 33

أبو رماد 25 33

حلايب 24 31

رأس حدربة 23 30

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 29 42

المدينة 28 43

الرياض 24 41

المنامة 30 37

أبوظبى 30 42

الدوحة 27 38

الكويت 26 42

دمشق 12 34

بيروت 20 26

عمان 16 33

القدس 16 28

غزة 18 26

بغداد 25 42

مسقط 30 38

صنعاء 12 23

الخرطوم 31 42

طرابلس 17 24

تونس 16 21

الجزائر 12 22

الرباط 13 28

نواكشوط 20 26

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

الصغرى العظمى

أنقرة 10 28

أسطنبول 16 27

إسلام آباد 20 36

نيودلهى 25 42

جاكرتا 25 34

بكين 17 29

كوالالمبور 24 32

طوكيو 18 32

أثينا 15 28

روما 14 20

باريس 09 19

مدريد 12 28

برلين 13 20

لندن 10 18

مونتريال 10 23

موسكو 12 22

نيويورك 16 26

واشنطن 20 30