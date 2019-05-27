"لا يشبه أسبوع اللهب".. الأرصاد: درجات الحرارة تعاود الارتفاع في هذا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تعيش حالة من التحسن في الأحوال الجوية، ودرجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي، لتسجل اليوم الاثنين، 32 درجة مئوية على الوجه البحري والقاهرة.

وأضاف عبدالعال لـ"الخليج 365" اليوم الاثنين، أن الطقس اليوم، يستمر لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة ويوجد نشاط خفيف للرياح على القاهرة وجنوب سيناء، على أن يشهد غدًا الثلاثاء ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ما بين درجة إلى درجتين، لتتراوح بنهاية الأسبوع ما بين 37 إلى 38 درجة على القاهرة.

ونوه رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط خفيف للرياح على القاهرة وجنوب سيناء قائلًا: "الرياح فريش ويند" ويرجع ذلك إلى عدم وجود شبورة مائية بسبب ضعف الرطوبة.

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وعن تعرض البلاد لموجة حارة شديدة مرة أخرى، أوضح أن البلاد لن تتعرض لموجه شديدة الحرارة مرة أخرى على غرار الموجة التي ضربت البلاد نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الموجة التي شهدتها البلاد مؤخرًا ووصلت درجة الحرارة فيها للذروة وسجلت 45 درجة، لن تحدث مرة واحدة في العام و"مرت على خير".

وحول الأحوال الجوية في جنوب الصعيد، أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنها ستكون شديدة الحرارة لفترة طويلة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.