"هشام" يطلب تطليق زوجته: "خلفتها كلها صبيان.. نفسي في بنت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "هشام س." دعوى أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس يطلب تطليق زوجته "نورا م." لما وقع عليه من ضرر، قائلًا: "كل خلفتها صبيان.. ونفسي في بنت".

وبحسب أوراق القضية، تزوج هشام (32 سنة) نورا (29 سنة)، منذ 9 سنوات، وأنجبا 3 أطفال ذكور، يقول في دعواه: "عاوز أحقق حلمي في إنجاب طفلة تشيلني لما أكبر".

وأضاف الزوج أنه عقب تكرار زوجته إنجاب الأولاد، تزوج من أخرى أنجب منها طفلته "قمر" التي تبلغ من العمر سنة، ولم يخبر الأولى بذلك.

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ويتابع الزوج، أن الزوجة الأولى علمت بارتباطه بأخرى، فطلبت الطلاق لكنه رفض، هددته بعدها بالقتل والحرمان من مشاهدة أطفاله مرة أخرى، على حد قوله.

يقول الزوج إن "أم الأولاد" ذهبت إلى زوجته الثانية واعتدت عليها بالضرب والسب وهددتها بخطف طفلتها، وعندما علم عاد إلى زوجته الأولى لوضع حل لمشكلاتهما سويًا، لكنها رفضت الطلاق.

لم يتوصل الزوج إلى حل مع زوجته، فأقام دعوى تطليق وضم الأطفال إلى حضانته، حملت رقم 3308 لسنة 2018، ولا تزال منظورة حتى الآن.