مصر | اليوم.. استكمال فض الأحراز بمحاكمة مدافع أسوان و43 آخرين في "ولاية سيناء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. استكمال فض الأحراز بمحاكمة مدافع أسوان و43 آخرين في "ولاية سيناء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة حمادة السيد مدافع فريق أسوان و 43 آخرين بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية تحت مسمي "ولاية سيناء".

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة فض إحراز القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التي تدعوا إليها.