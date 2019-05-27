شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 27 مايو 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال النفوذ.
تبدأ محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 44 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية ولاية سيناء».
ينطلق المؤتمر الدولي حول «قيم الوسطية والاعتدال» الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي، بمدينة مكة المكرمة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
تقام مباراة كرة القدم بين (النجوم وانبي) و(مصر المقاصة وطلائع الجيش) و(الجونة والإسماعيلي) و(الداخلية والمصري) وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
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