شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التطوير التكنولوجى للجوازات والتأشيرة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار السعى الدائم من القيادة السياسية لتعظيم قدرات الدولة المصرية، تعمل وزارة لااتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الوزارات والجهات والهيئات المعنية، على تطوير المنظومة التكنولوجية لمصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية.

ويسعى مشروع التطوير لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية على عدة مستويات، فعلى المستوى الأمنى يهدف إلى السيطرة الأمنية على الدخول والخروج من منافذ البلاد – وبناء قواعد بيانات بيوميترية لدعم البحث الجنائى ومكافحة الإرهاب، واقتصاديا يسعى إلى زيادة حصة مصر من السياحة العالمية، ودبلوماسيا يهدف إلى تمكين الدولة من تطبيق نظم المعاملة بالمثل.

يقوم المشروع على ميكنة نظام منح التأشيرات فى سفارات وقنصليات مصر بالخارج، من خلال البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وتخصيص رقم آلى موحد لكل أجنبى مرتبط ببياناته البيومترية بقاعدة بيانات مركزية، وتطوير نظام كشف القوائم ليعمل آليا مع البيانات البيومترية لجميع منافذ الدولة، وميكنة مكاتب الجوازات داخل الجمهورية لتقديم الخدمات للمصريين والمقيمين وحائزى الجنسية المصرية.

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يهدف المشروع إلى زيادة أعداد السائحين مع تطبيق برنامج ترويجى للتأشيرة الإلكترونية بحيث تحقق معدل نمو سنوى 7% وذلك طبقا لمؤشرات الدول التى سبقت مصر فى إصدار تأشيرة إلكترونية لتصل إلى 35% نمو بحلول عام 2022.

كما يستهدف زيادة موارد الاحتياطى من العملة الأجنبية المرتبطة بالإنفاق والخدمات فى القطاع السياحى بنفس المعدل فى 2022، وزيادة فرص التشغيل فى القطاع السياحى والقطاعات الداعمة بمقدار 1000 فرصة عمل لكل مليون سائح طبقا للمعايير العالمية.

بالإضافة إلى زيادة موارد الموازنة العامة للدولة من الضرائب المتحصلة على المنشآت السياحية والأنشطة والخدمات التى يتلقاها الأجانب بنفس النسبة، وإحكام السيطرة الأمنية وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب من خلال تحليل قواعد بيانات الحركة وقواعد البيانات البيومترية.