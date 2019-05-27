"عنف الطالبية" و"خطف طفل الشروق".. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الاثنين، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة متهمي محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تستمع المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، للمرافعة في محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

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- إعادة إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث عنف بالطالبية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 4 متهمين في أحداث العنف التي وقعت في منطقة الطالبية في أغسطس من عام 2014 والمعروفة بقضية "أحداث عنف الطالبية".

كانت المحكمة عاقبت متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و6 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات.

- الجنايات تحاكم 8 متهمين بخطف "طفل الشروق"

تواصل محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار لطفي سالمان، اليوم الاثنين، محاكمة محاكمة 8 متهمين بخطف طفل في الشروق.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف، واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

​- محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على مليوني جنيه من البنوك

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بالاستيلاء على مليوني 214 ألف و11 جنيهًا بموجب مائة شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة.