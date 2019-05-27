عقب إلغائها.. مصدر بالسكة الحديد عن تصاريح السفر المجانية: توفر 50 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

كشف مصدر في هيئة السكة الحديد، عن الفئات المحرومة من قرار إلغاء تصاريح السفر المجانية التي كانت تصدرها الهيئة.

وقررت وزارة النقل، أمس الأحد، إلغاء كافة تصاريح السفر المجانية للعاملين في هيئة السكك الحديدية ليصبح الركوب في القطارات للمواطنين جميعًا مقابل تذاكر دون تفرقة.

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المصدر أكد لـ"الخليج 365"، أن القرار يترتب عليه حرمان نحو 15 ألف من العاملين بالهيئة، المستفيدين من التصاريح المجانية بينهم "عمال المزلقانات والإشارة وسائقي القطارات.. وغيرهم"، مضيفًا أن الإلغاء سيوفر للهيئة نحو 50 مليون جنيه.

وأوضح المصدر، أن القرار معمول به منذ إنشاء هيئة السكة الحديد، بمنح العاملين بالهيئة لأكثر من 30 عامًا سواء في الخدمة أو على المعاش تصاريح مجانية للسفر، وتم تقليص الفترة الزمنية 5 سنوات لتصبح 25 عامًا.

وذكر المصدر، أنه سبق واتخذ الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل الأسبق، قرارًا مشابهًا بوقف العمل بتصاريح السفر المجانية، إلا أنه لم يفعل وتراجع عنه، نتيجة اعتراضات واسعة للعاملين في الهيئة وقتها.​