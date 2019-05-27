مصر | اليوم .. جلسة إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ "أحداث الطالبية"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وعلى عمارة.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهيمن بانهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزه اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الأخلال بالأمن العام واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة ، كما انهم حازوا واحرزوا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا املاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.