شكرا لقرائتكم خبر عن 20 خدمة تسعى الحكومة لإتاحتها إلكترونيا للتسهيل على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم خطة الدولة للتحول الرقمى على بنية أساسية تتكون من 7 منصات إلكترونية وهى، منصة البيانات، منصة الخدمات المميكنة، منصة المدفوعات، منصة الإدارة الاستراتيجية «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة»، منصة البيانات الجغرافية، منصة إدارة أملاك الدولة، ومنصة المحتوى والبوابات.

ولعل أبرز ما يتعلق بحياة المواطن المصرى منصة الخدمات المميكنة، والتى تتضمن العديد من الخدمات التى تسعى خطة التحول الرقمى إلى تقديمها للمواطن بشكل أسهل وأسرع باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ونستعرض فى التقاط التالية أهم الخدمات التى تتضمنها منصة الخدمات المميكنة بمجرد الانتهاء منها.