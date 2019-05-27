الطب الوقائى: تكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق قبل عيد الفطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقالت الدكتورة مايسة حمزة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، إنه يجرى فى الحملات التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين،مضيفة أنه يتم إتباع إجراءات استباقية لتوعية المستهلك وتوفير غذاء آمن وصحى. Advertisements وتابعت: تمت إحالة أكثر من 4000 محضر للنيابة بسبب مخالفات فى منشأت غذائية تم رصدها من خلال المراقبين مؤكدة أنه يتم تشديد الرقابة على السوق خلال الأيام المقبلة وبالتزامن مع اختفالات عيد الفطر المبارك.

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