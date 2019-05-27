شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تهنئ الزمالك بعد فوزه بالـ«الكونفدرالية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توجهت نقابة الصحفيين، ممثلة في الجمعية العمومية ومجلس النقابة والنقيب، بخالص التهنئة للشعب المصري ولنادي الزمالك، لفوزه المستحق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. أعربت النقابة، برئاسة النقيب ضياء رشوان، في بيان، عن تمنياتها بأن يكون فوز هذا الرمز الكبير لكرة القدم المصرية، مقدمة وحافزا لمنتخبنا الوطني للأداء القوي والإصرار على الفوز ببطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، يونيو المقبل.

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