شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة توصيات لخدمة أصناف النخيل المثمرة لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، حزمة من الإجراءات والتوصيات والارشادات الفنية بزراعات حدائق النخيل حول طرق الرى والمكافحة خدمة رأس النخلة خلال شهر يونيو المقبل لزيادة إنتاج التمور.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، أن أهم الممارسات الجيدة بزراعات النخيل، أولا الخدمة البستانية، والتى تشمل الانتظام فى الرى سواء للنخيل المثمر أو الغير مثمر أو الصغير خلال شهر يونيو، التسميد : يجب إضافة الدفعة الشهرية من السماد الأزوتي والبوتاسى فى أول شهر يونيو، خدمة رأس النخلة : يتم خلال هذا الشهر إجراء عملية الخف والتقويس ( للأصناف ذات العذوق الطويلة ) مثل السمانى - الحيانيى- السيوى - الأمهات .

وأضاف التقرير، أنه من أهم الممارسات الجيدة فى مكافحة زراعة النخيل المرور الدورى لاكتشاف أى إصابة بسوسة النخيل الحمراء مبكرا؛ وسرعة العلاج بمجرد اكتشاف الإصابة وكذلك مقاومة عذوق النخيل ، ثالثا مقاومة الأمراض الفطرية ، لمكافحة مرض أعفاف الجذور خلال شهر يونيو يتم معاملة التربة بأحد المبيدات الجهازية الموصي بها مثل توبسين أم 70 بمعدل 3 جم / لتر ماء وتكرر المعاملة مرة أخري بعد 15 يوم وفى حالة الإصابة الشديدة تكرر مرة ثالثة بعد 15 يوم أخرى.