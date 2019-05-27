شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: نقل 1550 أسرة من عشوائيات الشرابية لـ"المحروسة 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العميد محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أنه سيتم نقل 1550 أسرة من منطقتى حكر السكاكينى القديم والجديد بحى الشرابية، 750 أسرة فى الحكر القديم، و800 أسرة فى الحكر الجديد، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات التى تنفذها الدولة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أن المنطقتين سيتم نقلهم تباعا، لمشروع المحروسة 1 بحى السلام ثان، مشيرا إلى أن الوحدات البديلة التى سيتم نقل السكان لها مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية.

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يذكر أن محافظة القاهرة بدات بهدم منطقة حكر السكاكينى القديم ونقل السكان لمشروع المحروسة، حيث يتم هدم المنازل بعد إخلائها.