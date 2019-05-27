شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومى: تحصين 3.296 مليون طائر ضد إنفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بشأن تحصين الطيور ضد مرض إنفلونزا الطيور، والتى قام بها أطباء الادارة المركزية للطب الوقائى، أسفرت عن تحصين 1,161,898 طائر للمزارع وتحصين 2,135,821 قطاع الأهالى خلال شهر إبريل الماضى.

وأضاف التقرير، أن الهيئة ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيـــوى وبلغ إجمالـى عدد المزارع التى تم معاينتها (1054) مزرعة خلال نفس الفترة.

وأوضح تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى، الذى حصل" الخليج 365 "، عليه أن إجمالى عدد تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات ( 94673) تصريح وبلغ إجمالى عدد الطيور المنقولة بين المديريات (2,135,821) طائر.

وتابع التقرير، أن الهيئة تبذل قصار جهدها من أجل النهوض بالثروة الحيوانية و تنمية الثــــروة الحيوانيـــة والثروة الداجنة عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الإدارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض إنفلونزا الطيور والتى تهدف الى السيطرة على المرض، وذلك من خلال إجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية وفى أسواق بيع الطيور.