أخبار مصر | الأوقاف: لن نسمح بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: لن نسمح بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأوقاف تحذر من إقامة صلاة العيد في الساحات والمساجد المحددة

محمود الجلاد

أكدت وزارة الأوقاف أن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك .

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وشددت الأوقاف في بيان لها، على عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة، وأنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة، ومع من يمكن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد.

وحذرت الوزارة من أي محاولة توظيف حزبي أو سياسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد ، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة.