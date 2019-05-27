أخبار مصر | تعليق ناري لـ عمرو أديب على فوز الزمالك بالبطولة الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري لـ عمرو أديب على فوز الزمالك بالبطولة الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الإعلامي عمرو أديب، نادي الزمالك بحصوله على البطولة الكونفدرالية بعد هزيمته لفريق نهضة بركان.

وقال أديب، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أشهد أن لا اله إلا الله، الحمد لله كريم يارب جبرت خاطر الناس دي كلها والملايين اللى وراهم، أبطال يا ولاد شرفتوا مصر والزمالك تاريخ جديد ومحترم، لاعيبه رجاله محترمة، كنا بنموت في كل ثانية في الماتش قدام خصم قوي محترم، الزمالك قادم يا ناس وألف مبروك ولسه ولسه".

وتابع: "الجمهور يا ناس الجمهور يا اتحاد الكورة الجمهور يا حكومة الجمهور يا إعلام الجمهور يا عالم هو البطل هو المسابقه هو الدوري هو الكأس هو كل حاجه خلصونا بقى من الكورة الميتة ورحعولنا الروح للملاعب".