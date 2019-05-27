نقابة الصحفيين تهنىء "الزمالك" بفوزه المستحق ببطولة الكونفدرالية الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت نقابة الصحفيين، الجمعية العمومية ومجلس النقابة والنقيب، بخالص التهنئة للشعب المصري ولنادى الزمالك، على فوزه المستحق ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. وتمنت النقابة فى بيان لها أن يكون فوز هذا الرمز الكبير لكرة القدم المصرية مقدمة وحافزا لمنتخبنا الوطني للأداء القوى والإصرار على الفوز ببطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر الشهر المقبل.

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