لطالبات جامعة القاهرة.. تعرف على مواعيد أفواج معسكر مطروح 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، المواعيد المقررة لاستضافة طالبات الجامعة فى الكليات المختلفة بمعسكر الجامعة، الذى يتم تنظيمه سنويا بمحافظة مطروح. وينشر ”الخليج 365”، المواعيد المقررة للطالبات خلال إجازة صيف العام الجارى 2019. 1- الفوج الأول من 21 يوليو المقبل وحتى 26 يوليو. Advertisements 2- الفوج الثانى من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2019. 3- الفوج الثالث من 31 يوليو المقبل وحتى 5 أغسطس. 4- الفوج الرابع من 26 أغسطس وحتى 31 أغسطس.

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