شكرا لقرائتكم خبر عن فى أيام الخماسين المقدسة.. دورات الإعداد للزواج تنشط فى الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الاحتفال بعيد القيامة المجيد دخلت الكنيسة القبطية أيام الخماسين المقدسة، وهى أحد أهم مواسم الزواج لدى المسيحيين إذ يفضل غالبيتهم الزواج بعد انتهاء أيام الصوم، وفى نفس الفترة تروج دورات الإعداد للزواج المعروفة باسم دورات المشورة الأسرية فى الكنائس.

فى إيبراشية شرق السكة الحديد، تبدأ دورة مكثفة للمخطوبين والمقبلين على الزواج على مدار 4 أيام متتالية، فى كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الشركة على أن تحمل لدورة عنوان "معينًا نظيرًا"، ومن المقرر أن تبدأ الدورة يوم الخميس 27 يونيو، وتختتم يوم السبت 7 يوليو

وفى حلوان، تطلق المطرانية بكنيسة السيدة العذراء مريم بحلوان الدورة نفسها ولكنها تستمر لمدة ثلاثة أشهر على أن تبدأ اليوم السبت 26 مايو، وتختتم فى شهر أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد وضع تلك الدورات شرطا أساسيا لاستيفاء أوراق ومتطلبات الزواج الكنسى.