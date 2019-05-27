شكرا لقرائتكم خبر عن فى أيام الخماسين المقدسة.. دورات الإعداد للزواج تنشط فى الكنائس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الاحتفال بعيد القيامة المجيد دخلت الكنيسة القبطية أيام الخماسين المقدسة، وهى أحد أهم مواسم الزواج لدى المسيحيين إذ يفضل غالبيتهم الزواج بعد انتهاء أيام الصوم، وفى نفس الفترة تروج دورات الإعداد للزواج المعروفة باسم دورات المشورة الأسرية فى الكنائس.
فى إيبراشية شرق السكة الحديد، تبدأ دورة مكثفة للمخطوبين والمقبلين على الزواج على مدار 4 أيام متتالية، فى كنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الشركة على أن تحمل لدورة عنوان "معينًا نظيرًا"، ومن المقرر أن تبدأ الدورة يوم الخميس 27 يونيو، وتختتم يوم السبت 7 يوليو
وفى حلوان، تطلق المطرانية بكنيسة السيدة العذراء مريم بحلوان الدورة نفسها ولكنها تستمر لمدة ثلاثة أشهر على أن تبدأ اليوم السبت 26 مايو، وتختتم فى شهر أغسطس المقبل.
الجدير بالذكر أن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد وضع تلك الدورات شرطا أساسيا لاستيفاء أوراق ومتطلبات الزواج الكنسى.
كانت هذه تفاصيل خبر فى أيام الخماسين المقدسة.. دورات الإعداد للزواج تنشط فى الكنائس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.