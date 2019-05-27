شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج بطاقة الرقم القومى من منزلك بضغطة زر.. تعرف على الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عملية تطوير وتحديث مستمرة بقطاع الأحوال المدنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين دون أن يتكبدوا أى عناء. وفي سبيل ذلك أتاح قطاع الأحوال المدنية للمواطنين الحصول على بطاقة الرقم القومي من المنزل عبر الإنترنت. ويقدم ”الخليج 365” للقراء خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت، من خلال: Advertisements - الدخول على موقع الإنترنت تحت مسمى www.cso.gov.eg - تدوين بيانات الطالب والمستفيد - السداد من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع عند الاستلام.

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