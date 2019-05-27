السيسي يشكر الزمالك ونهضة بركان على الروح الرياضية والأداء المشرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية وكتب الرئيس على حسابه الرسمى بـ"فيس بوك":"جميع المصريين أهنئ جميع المصريين بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذي يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصري والمغربي". Advertisements

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