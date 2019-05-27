شكرا لقرائتكم خبر عن بتدريب 11 ألف موظف.. تعرف على تفاصيل خطة الحكومة لرفع كفاءة العنصر البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف الحكومة وفقا لرؤية 2030 عددا من الأهداف الاستراتيجية على رأسها زيادة كفاءة الجهاز الإدارى، وتضم خطة العام الثانى 19/20 من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة المقدمة للبرلمان مجموعة متكاملة من برامج التدريب لرفع كفاءة العنصر البشرى من خلال بناء قدراته وتشجيعه على الابتكار

ووفقا لبرنامج بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري من المستهدف أن ينفذ المعهد القومى للإدارة 100 برنامج لتدريب القيادات العليا و120 برنامجاً لتدريب القيادات الوسطى و180 برنامجا لتدريب العاملين على تكنولوجيا المعلومات، حيث أنه من المقرر استفادة 11 ألف موظف من هذه البرامج.

ومن أهم المستهدفات خلال عام 19/2020 ما يلي:

1- بناء القدرات للمستويات المختلفه للقيادات العليا والانتهاء من قياس مهارات 2970موظف وبدء برنامج تدريبى فى أول سبتمبر 2018

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2- بناء القدرات للملتحقين بالجهاز الإدارى حديثا وحديثى التخرج وحصر العدد على مستوى الوزارات مع البدء فى قياس المهارات والتدريب فى أكتوبر2018

3- بناء القدرات طبقا للمسار الوظيفى مع تحليل الشخص والوظيفة معرفة الفجوات لتحديد نوع البرنامج المتناسب مع الموظف