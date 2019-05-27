الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بالكونفدرالية.. ويوجه التحية للجماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى نادي الزمالك لفوزه بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشيداً بالاداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب المصري،
كما وجه الرئيس التحية للجماهير التي ساندت الفريق حتي تحقيق هذا الفوز.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
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