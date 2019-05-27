الأوقاف : محاولات إقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد المحددة افتئات على الدين والدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قالت وزارة الأوقاف في بيان لها الأحد، إنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.

وشددت وزارة الأوقاف، على عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها المديريات ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة، مشيرة إلى أنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة، وكذلك مع من يمكن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد .

وحذرت من أي محاولة توظيف حزبي أو سياسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد، وتؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة خاب سعيه في الدنيا والآخرة ، ويحب أن نخلص نياتنا لله عز وحل، جنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله.

وشكلت وزارة الأوقاف، برئاسة لجنة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، وعضوية الدكتور سيد عبد الباري وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العسيوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون الوجه البحري، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش، بمتابعة كل ما يتصل بتنظيم صلاة العيد، على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد الدائم من اليوم إلى انتهاء صلاة عيد الفطر بكل خير.