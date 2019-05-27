قتله أمام شقيقه.. مشاجرة تنتهي بجثة في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
قُتل شخص في مشاجرة ببين طرفين بمنطقة الوراق، مساء الأحد.
تلقى العميد خالد كامل مأمور قسم شرطة الوراق إخطارا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود متوفٍ بشارع مدرسة النجاح.
التحريات الاولية كشفت عن وقوع مشادة كلامية بين شقيقين وأحد الأشخاص بسبب خلافات قديمة، تطورت إلى مشاجرة، انتهت بمقتل أحد الشقيقين بطعنة نافذة ويدعى "أ.ش".
وتمكنت قوة من قسم شرطة الوراق من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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