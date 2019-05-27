أخبار مصر | بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الإثنين 22 رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الإثنين 22 رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وبحسب توقعات خبراء الهيئة، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وتكون أغلب الرياح شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلى نعرض درجات الحرارة المتوقعة:-