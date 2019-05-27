أخبار مصر | بسبب بسمة وهبة.. تحرير محضر ضد قناة القاهرة والناس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب بسمة وهبة.. تحرير محضر ضد قناة القاهرة والناس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح دكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إن النقابة حررت محضرًا بقسم شرطة ٦ أكتوبر ثالث ضد قناة القاهرة والناس الفضائية؛ لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف الإعلامية بسمة وهبة مقدمه برنامج "شيخ الحارة" على شاشة القناة؛ لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة، طبقًا لنص المادتين ٢ – ١٩ من القانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦ الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامء دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

وقال في بيان له، إن النقابة قررت اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من بسمة وهبة وإدارة قناة القاهرة و الناس، طبقًا لنص المادتين ٨٨ – ٨٩ من القانون المُشار إليه.

وأضاف "سعدة" أن المادة ٨٨ تقضي بعقوبة الحبس والغرامة على كل من مارس نشاطًا إعلاميًا دون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، كما تقضي المادة ٨٩ بعقوبات تصل إلى إغلاق الوسيلة الإعلامية، إذا سمحت لأحد الأفراد غير المقيدين بجداول النقابة أو غير الحاصلين على تصريح مزاولة بممارسة النشاط الإعلامي.