أخبار مصر | غدًا.. 'الصحفيين' تستأنف تلقي طلبات وتظلمات التموين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. 'الصحفيين' تستأنف تلقي طلبات وتظلمات التموين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تلقيه طلبات وتظلمات التموين الخاصة بالزملاء الصحفيين، بمكتبه بالدور الثالث، غدًا الإثنين، بدءًا من الساعة 12 إلى الساعة 3 عصرًا

وقال في تصريحات صحفية، إن تلقيه التظلمات غدًا، سيكون بدلًا من الأربعاء، مؤكدًا أن المستندات المطلوبة لأي إجراء خاص ببطاقة التموين، هي: "صورة بطاقة التموين، صورة الرقم القومي، صور شهادات ميلاد الأطفال، صورة كارنيه نقابة الصحفيين"، بالإضافة إلى حوالة بريدية بقيمة 20 جنيه في حالة الإصدار الجديد.

