أخبار مصر | زعيمة اليمين المتطرف تدعو لانتخابات برلمانية جديدة في فرنسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة اليمين المتطرف تدعو لانتخابات برلمانية جديدة في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، "انتصار الشعب" بعد أن أشارت التوقعات الأولية إلى تقدم حزبها (التجمع الوطني) اليميني المتطرف على حزب "الجمهورية إلى الأمام" المنتمي لتيار الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقالت لوبان إنه يجب على ماكرون "استخلاص النتائج"، معتبرة أن نتائج الانتخابات "استفتاء على سياسته، وبالفعل شخصه"، وأضافت أن الرئيس" ليس لديه خيار "سوى الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.

وقالت لوبان: "لقد نشأت حركة عظيمة لتغيير السلطة هذا المساء".

يذكر أن توقعات أولية أعلنت عنها قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية اشارت إلى حصول حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي، على 2ر24 % من الأصوات،فيما حصل حزب" الجمهورية إلى الأمام" على 4ر22 %.

