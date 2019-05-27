انت الان تتابع «الأعلى للإعلام»: وقف برنامج شيخ الحارة لمدة شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بسمة وهبة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، قرارا بوقف برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة لمدة شهر، وقال المجلس في قراراه: «بعد الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام».

وأضاف المجلس: «بعد الإطلاع توصيتي لجنة الشكاوى بشأن برنامج شيخ الحارة المعروض على قناة القاهرة والناس، وموافقة المجلس الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 مايو 2019، بمنع بث برنامج شيخ الحارة لمدة مؤقتة لما ارتكبه من مخالفات بحلقة البرنامج المعروضة في 19 مايو بالخروج عن القيم والأعراف، بشكل يحمل تمييزا

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