شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: الانتهاء من محطة صرف صحي جديدة بتكلفة 12 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن الانتهاء من تنفيذ محطة صرف صحي بقرية كُنَيسة الضهرية، بمركز ايتاي البارود، بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليون جنيه، وتصرف 3000 م3 /يوم، لخدمة أكثر من 6 ألاف نسمة بالقرية.
وأكد «المحافظ» في بيان، الأحد، أن المشروع يتكون من محطة رفع تحتوى على عدد 3 طلمبة وشبكات انحدار بطول 6.5 كم وخط طرد بطول 1.3 كم، والمحطة تقوم بالصرف على محطة معالجة الضهرية.
وأوضح «آمنة» أن المحطة الجديدة من المشروعات الخدمية التي تهدف إلى الارتقاء بخدمات الصرف الصحى، وتدعم وتعزز مشروعات البنية التحتية وتنهض بها.
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