شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في الوادي الجديد تحسبًا لهجمات الجراد‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، الأحد، رفع درجة الطوارئ بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة سرب الجراد الصحراوى في مركز باريس.

وأكد الزملوط أن حجم الإصابة بسيط وغير مقلق، وأنه تم تشكيل لجنتين فنية لمقاومة الحشرة، في مناطق مركز باريس وجنوبها بقري درب الأربعين، الأولى تم توفير لها جميع الإمكانيات من مبيدات زراعية ومواد كيماوية، ووقود لسيارات دفع باعي وسيارات مجهزة لأعمال المكافحة، بإشراف محطة جراد المحافظة.

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وأضاف المحافظ أن اللجنة الثانية، تم تشكيلها بعضوية الزراعة، ورئيس مركز باريس، لمعاينة المناطق المصابة بالحشرة، وإعداد تقرير مفصل عن الإصابة وكيفية مواجهتها بطرق علمية سلمية، لمواجهة الحشرة ومنع امتداداها للمزارع والحقول بزمام المحافظة.

وكانت محطة جراد الوادي الجديد، بقيادة المهندس إياد معاذ، أعلنت اليوم، عن ظهور سرب تتراوح كثافته من خفيف إلى متوسط في مناطق بئر 7 و8 بمدينة باريس وقرى ( 1-2-3-4) بدرب الأربعين، وجاري مقاومته على أن يجري القضاء عليه خلال 48 ساعة من الآن.

وأشار معاذ إلى أن اللجنة الثانية مكون من مدير قاعدة الجراد بالمحافظة، ويوسف محمد مرزوق، رئيس مركز باريس، وسمير عبداللطيف، مدير إدارة باريس الزراعية، وزارت مناطق الإصابة فجر اليوم، لإعداد تقرير مفصل بالتفاصيل، وعرضه على محافظ الإقليم، والذي وفر جميع وسائل المقاومة للقضاء على الحشرة قبل انتقالها لمناطق أخرى بزمام الوادي الجديد.