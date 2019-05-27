شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلاميين» تتخذ الإجراءات القانونية ضد بسمة وهبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بأن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة القاهرة والناس الفضائية، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج «شيخ الحارة» على شاشة القناة لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقاً لنص المادتين «2 – 19» من القانون 93 لسنة 2016 الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من، بسمة وهبة، وإدارة قناة القاهرة والناس، تطبيقاً لنص المادتين «88– 89» من القانون المشار إليه بعاليه.

جدير بالذكر أن المادة «88» تقضى بعقوبة الحبس والغرامة على كل من مارس نشاطاً إعلامياً دون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، كما تقضى المادة «89» بعقوبات تصل إلى إغلاق الوسيلة الإعلامية، إذا سمحت لأحد الأفراد غير المقيدين بجداول النقابة، أو غير الحاصلين على تصريح مزاولة بممارسة النشاط الإعلامى.