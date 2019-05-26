السيسي يراجع خطط إصلاح القطاع العام

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة آخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام.

ووفقا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فقد وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع ليسهم بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وكذلك في جهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها.اقرأ أيضا| المرأة والشباب

ووفقا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فقد وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لهذا القطاع ليسهم بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وكذلك في جهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك تعظيم الاستفادة من أصول قطاع الأعمال العام وحسن إدارتها. اقرأ أيضا| المرأة والشباب أولا.. رسالة السيسي في يوم إفريقيا كما وجه الرئيس بالتركيز على تأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوى العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتهم، أخذاً في الاعتبار أن العامل البشري هو أساس أي جهود تهدف إلى التطوير أو الإصلاح. Advertisements وقد أكد وزير قطاع الأعمال العام أن خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع، على نحو يؤدي إلى معالجة ما به من مشاكل ويحقق طفرة في منظومة إدارته تنعكس على ما تحققه الشركات التابعة للقطاع من إنتاج وأرباح. اقرأ أيضا| السيسي والبرهان يتفقان على دعم إرادة الشعب السوداني كما أوضح توفيق أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية، بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعي. واستعرض الوزير جهود تطوير شركات الغزل والنسيج، موضحًا خطوات تحديث هذا القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار. اقرأ أيضا| السيسي في يوم إفريقيا: نسير بثبات نحو تحقيق التنمية

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