شكرا لقرائتكم خبر عن «مهندسين أسيوط» تستضيف حفل إفطار ألف شخص من ذوي الإعاقة والأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان عبدالعليم نقيب مهندسي أسيوط، حفل إفطار لذوي القدرات الخاصة والأيتام وعددًا من طلاب كلية الهندسة جامعة أسيوط، وعددًا من أعضاء النقابة الفرعية للمهندسين بأسيوط وعائلاتهم.

وقال المهندس عبدالحكيم عليان، إن النقابة تحرص على تنظيم العديد من الإفطارات خلال شهر رمضان المعظم، وذلك من أجل مد جسور من التواصل بينها وبين أعضائها، لافتًا إلى إنه تم الإعلان عن تنظيم نحو 12 إفطارًا لأعضاء النقابة والعاملين بها بالإضافة إلى إفطارات الهيئات والمصالح الحكومية والشركات الخاصة خلال شهر رمضان المعظم.

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وأضاف أن النقابة استضافت اليوم ما يزيد عن ألف شخص، شاركوا في إفطار النقابة، ويأتي ذلك تفعيلًا لدور النقابة المجتمعي الذي تسعى من خلاله إلى مد جسور من الترابط بين كافة مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن إفطار اليوم هو استكمال لما تقوم به النقابة خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن النقابة دعت أعضائها للمشاركة في حفلات الإفطارات التي تنظمها بشكل دوري ومستمر، وقضاء أيام رمضانية مميزة بنادي النقابة لدعم الترابط والتكاتف بين جموع المهندسين وتدعيم روح التآخي خلال الشهر الفضيل، لافتًا إلى أن إفطارات النقابة ليست بابًا للترفيه وحسب بل فرصة للحوار المفتوح بين المهندسين وكافة فئات المجتمع.

وأوضح أنه تم توفير كافة الخدمات اللازمة للمشاركين في إفطارات شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى وجود فريق عمل دائم من النقابة وناديها لمباشرة ومتابعة تلك التجهيزات بصفة يومية، وإنه تم الاستعانة ببعض الفرق الفنية لتقديم سهرات رمضانية لرواد النادي والاحتفاء بهم.