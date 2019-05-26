شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. إنشاء مركز لتعليم الطلاب الحرف اليدوية والصناعات التقليدية بجامعة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم إنشاء مركز للحرف اليدوية والصناعات التقليدية تحت إشراف عميد كلية الآثار بالجامعة، وذلك لأول مرة كوحدة ذات طابع خاص بالجامعة، لخدمة المجتمع المحلي وإتاحة فرص عمل للشباب من الجنسين.

وأوضح رئيس الجامعة- في تصريح صحفى له اليوم- أن المركز يهدف إلى تحقيق عدة مزايا منها: تنمية المهارات اليدوية والفنية لشباب المحافظة، وتسجيل الحرف التراثية بالمحافظة وتوثيقها، وعقد ورش عمل للتدريب على الصناعات النسيجية والخشبية والفخارية والزجاجية، وتنظيم المعارض الفنية للمشغولات اليدوية العادية والمتخصصة داخل وخارج الجامعة، وإعداد كتالوج مصور عن الحرف والصناعات التراثية بالمحافظة، لافتا إلى أن أولى الدورات التدريبية التي ستعقد بالمركز ستبدأ عقب عطلة عيد الفطر المبارك، وسيكون التدريب متاح لجميع فئات المجتمع من الجنسين ودون التقيد بالسن أو المؤهل أو سنة التخرج، بمقابل اشتراك مادي لكل دورة حسب نوعها وتخصصها والمواد المستخدمة فيها.

وأشار عزيز إلى أنه تمت الموافقة على تخصيص مقر المركز بالطابق الأول للمطعم المركزي بالحرم الجامعي القديم، للتسهيل على المتدربين في الحصول على دوراتهم.