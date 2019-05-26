شكرا لقرائتكم خبر عن توريد أكثر من 102 ألف أردب قمح بشون وصوامع سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إنه تم حتى الآن توريد 102 ألفا و196 طنا و687 كيلو جراما من محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك منذ بدء موسم توريد المحصول في 15 إبريل الماضى، لافتا إلى تواصل عمليات توريد المحصول بإشراف من لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح.

وأوضح المحافظ، في تصريح، الجمعة، أن اللجنة المشكلة بالمحافظة لمتابعة عمليات توريد محصول القمح تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات التوريد من المزارعين، مؤكدا أن عملية توريد القمح والإستلام من الموردين تسير بشكل منتظم ولا توجد أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم الأقماح للصوامع والشون المخصصة لذلك، وأنه يتم تحديد السعر وفقا لدرجة نقاوة المحصول، إلى جانب التأكد من أنه قمح مصرى وخاص بهذا العام 2019 .

وأشار المحافظ إلى أن مساحات القمح المزروعة بالمحافظة لهذا العام وفقا للحصر الفعلي من مديرية الزراعة بلغ 207 آلاف و75 فدانا، ومن المتوقع توريد 120 ألف طن من القمح خلال الموسم الحالي، مناشدا المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، حيث إن الدولة لم تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.