شكرا لقرائتكم خبر عن «الدلتا لبنجر السكر» تتفق مع الفلاحين على زراعة 110 آلاف فدان بنظام الزراعة التعاقدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، أن شركة الدلتا لبنجر السكر، تعاقدت مع المزارعين على زراعة 110 آلاف فدان بنجر سكر، بنظام الزراعة التعاقدية، بزيادة 16 ألف فدان عن العام الماضى، لافتةً إلى أنه ولأول مرة يتم الاهتمام بمنظومة تطوير زراعة وإنتاجية بنجر السكر فى الأراضى القديمة ونشر زراعة الأصناف وحيدة الأجنة عالية الإنتاجية من خلال إنشاء المجلس التنفيذى لتطوير إنتاجية البنجر فى محافظة كفر الشيخ وتنظيم زيارات إرشادية مكثفة لزارعى البنجر وإدخال الأصناف الحديثة. وقال النوبى أبواللوز، الأمين العام للنقابة، إن شركة الدلتا لبنجر السكر توفر التقاوى للمزارعين بسعر مدعم وكذلك الأسمدة والمبيدات ويتم سدادها لأجل حتى توريد المزارعين محصول بنجر السكر للشركة واستلام ثمنه، لافتًا إلى أن الشركة بدأت هذا العام فى التوسع فى زراعة تقاوى البنجر أحادى الجنين على مستوى عدد من المراكز فى المحافظات. وأشاد أبواللوز، فى بيان، أمس، بنجاح الشركة فى تصدير أول دفعة من منتج «المولاس» بمعدل 10 آلاف طن، وذلك من الكميات المتعاقد عليها، حيث تم طرح مزايدة لـ50 ألف طن مولاس، وسيتم تصدير 30 ألف طن منها على مراحل، وضخ 20 ألف طن منها فى السوق المحلية، كما تم طرح أيضا مزايدة لتصدير 60 ألف طن «لب بنجر» والذى يستخدم فى صناعة الأعلاف.

ولفت أبواللوز إلى أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ300 ألف طن بزيادة نحو 40 ألف طن عن العام الماضى، كما أنه من المستهدف أيضا إنتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس وكذلك إنتاج 140 ألف طن «لب بنجر» وذلك نتيجة تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 لـ20 ألف طن بنجر يوميًا، ما ساهم فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر وكذلك زيادة معدلات إنتاج المولاس، بجانب افتتاح محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع، التى تعد أكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية، إذ تعالج مياه الصرف الصناعى لحماية البيئة من التلوث وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر وفق أحدث التقنيات، وذلك بعد افتتاح المصيلحى أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميًا. وأشار «أبواللوز» إلى أن شركة الدلتا لبنجر السكر هى كبرى شركات إنتاج بنجر السكر فى الشرق الأوسط، وتوجد مصانعها التابعة على مساحة 105 أفدنة، إذ يوجد لدى الشركة خطا إنتاج بكفاءة إنتاجية 350 ألف طن تمثل 13% من احتياجات مصر من السكر، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على تطوير زراعة وإنتاج السكر من البنجر وكذلك المحاصيل المرتبطة بإنتاج السكر مثل القصب، حيث تعد ذلك من أهم الصناعات التحويلية.