شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية عصر «التصاريح المجانية» في القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر كامل الوزير، وزير النقل، إلغاء كل التصاريح المجانية للعاملين في السكك الحديدية، عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع فئات الشعب، ليصبح ركوب القطارات من خلال التذكرة لكل المواطنين، بمن فيهم موظفو الهيئة.

وأعلن «الوزير»، خلال تفقده عددًا من محطات السكك الحديدية في الإسكندرية، الأحد، تحويل قطار أبوقير إلى مترو كهربائى، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارٍ الإعداد للتنفيذ، لافتًا إلى أنه سيتم نقل عربات الخط لاستغلالها في مكان آخر.

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بدأت الجولة بتفقد محطة مصر في القاهرة، حيث تابع الوزير انتظام العمل وتوافر التذاكر، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، واطمأن على استعدادات الهيئة لتقديم كل التسهيلات لسفر أعداد كبيرة من الركاب خلال فترة إجازة العيد، ثم استقل القطار ٩٨٠ حتى الإسكندرية، واطمأن على مستوى الخدمة المقدمة للركاب بداخله، ووصل إلى محطة مصر في الإسكندرية، حيث تفقد أعمال تطوير المحطة التي تشمل تطوير مبنى المحطة والأرصفة ومد خطوط المياه والحريق والإشارات. واستقل الوزير قطار أبوقير، المعروف بـ«قطار الغلابة»، حتى محطة سيدى جابر، والتقى الركاب واستمع إلى مطالبهم، حتى وصل إلى محطة سيدى جابر، حيث تفقدها ووجه بسرعة الانتهاء من كل أعمال الحماية المدنية والاستغلال الأمثل للمركز التجارى الموجود فيها.

من جهة أخرى، ترسل اللجنة العليا لمشروع المونوريل، برئاسة وزيرى النقل والإسكان، اليوم، خطاب الترسية إلى تحالف «بومباردى-المقاولون-أوراسكوم» الفائز بتنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، و6 أكتوبر، استعدادًا لبدء التفاوض بين الحكومة والتحالف، الذي يضم شركة كندية وشركتين مصريتين.

وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة ستبدأ التفاوض المباشر عقب اعتماده من مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، موضحة أن فرص التحالف الثانى الذي يضم التحالف الصينى، والهيئة العربية للتصنيع، وشركة «سامكريت»، لا تزال قائمة في حالة فشل المفاوضات مع التحالف الفائز.