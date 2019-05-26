شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة هشام بركات: هذه رسالتى لكل زوجة شهيد.. وتؤكد: "فقدت أبويا بس لسة قوية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المستشارة مروة بركات ابنة الشهيد هشام بركات، كلمة لكل أسر شهداء مصر أثناء حفل إفطار نادى قضاة مجلس الدولة، عامة ولكل أم شهيد وزوجة شهيد خاصة، قائلة: "قفى بجانب أولادك، تحملى وأصبرى، أنا أعلم أن الوجع معنوى، وكل ما أشعر بألم أعمل أكثر وأثبت حتى استمر فى طريقى".

وأضافت ابنة الشهيد هشام بركات: "أراقب جميع تصرفاتى وأتخيل والدى سيوافق عليها أم لا ، وأعلم أنه فخور بى الآن، ولكن كان نفسى أنا اللى اشوفه الآن".

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واختتمت قائلة ربنا مع مصر وكل أم وزوجه وأبن شهيد ، ووجهت التحية لقضاة مجلس الدولة ، كما وجهت ألف تحية لأسر الشهداء، وأنهت بكلمة أنا "مروة هشام بركات بنت البطل"، وتابعت : "أنا فقدت أبويا بس لسة قوية وهفضل قوية".