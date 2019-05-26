شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إعلام البرلمان عن "أزمة شيخ الحارة ": قناة القاهرة والناس غير ملتزمة بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جلال عواره، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن ما فعلته قناة القاهرة والناس ،بعدم استلام قرارات المجلس الأعلى للإعلام بوقف برنامج شيخ الحارة ،عدم التزام بالقانون، خاصة أن القانون يمنح للأعلى للإعلام باتخاذ قرارات بوقف أى برنامج يخرج عن القيم الإعلامية.

وأضاف وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن القانون يدعم قرار المجلس الأعلى للإعلام ، والمجلس عليه الدفاع عن قراره ، وعلى جميع القنوات الالتزام بالقرارات التى تصدر من المجلس الأعلى للإعلام وإلا فإنها لا تلتزم بالقانون ولابد من تطبيق القانون عليها.

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وكان أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، أكد أن المجلس ، أرسل قراره بمنع بث برنامج شيخ الحارة ، المذاع على قناة القاهرة والناس لمدة شهر، على خلفية الشكاوى المقدمة ضد البرنامج الى المجلس .